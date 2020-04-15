Пандемия коронавируса продолжает вносить коррективы в проведение массовых мероприятий. Министерство спорта России сообщило о том, что свыше тысячи спортивных мероприятий будет отменено или перенесено.

Пандемия коронавируса продолжает вносить коррективы в проведение массовых мероприятий. Министерство спорта России сообщило о том, что свыше тысячи спортивных мероприятий будет отменено или перенесено.Об этом стало известно после проведения видеоконференции министра спорта РФ Олега Матыцина с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта."Решением общероссийских спортивных федераций из-за угрозы распространения коронавируса было отменено или перенесено 1045 спортивных мероприятий по 110 видам спорта, — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС. — Международные спортивные федерации решили отменить 256 официальных международных соревнований с участием спортсменов сборных команд России. Проведение 31 из них было запланировано в нашей стране".Также добавляется, что из-за пандемии приостановлена работа 4985 спортивных организаций, в составе которых занимаются 3 221 023 спортсмена, и работают 94 188 тренеров.