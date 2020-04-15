Метро в Москве – это самое массовое мероприятие, им люди пользуются каждый день. И здесь возможна максимальная степень заражения коронавирусом от бессимптомных носителей, которые ездят и распространяют вирус, — заявил в прямом эфире программы 60 минут бывший руководитель государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор Сергей Нетесов.

"Метро в Москве – это самое массовое мероприятие, им люди пользуются каждый день. И здесь возможна максимальная степень заражения коронавирусом от бессимптомных носителей, которые ездят и распространяют вирус", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" бывший руководитель государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Сергей Нетесов.Российский биолог выразил мнение, что у нас вероятен американский сценарий развития коронавируса, если мы не предпримем меры.По его словам, сейчас американцы тотально увеличили число тестов. Они стали тестировать не только самих больных, а всех контактников. Более того, стало возможным добровольное тестирование, когда человек сдает пробу от себя."Человек должен обязательно знать: инфицирован он или нет", — подчеркнул Нетесов."В Новосибирске две трети случаев — это люди, у которых не было выезда за рубеж и даже в Москву, то есть это получается контактники контакников. Когда мы их не вылавливаем, то и получаем результат такого же бесконтрольного распространения", — сказал эксперт.Что касается нового теста на антитела, который уже появился в Москве и сейчас внедряется в регионах, Нетесов отметил: его использование поможет выявить людей, у которых есть иммунитет."Это, конечно, не даст 100% гарантии, что они не будут болеть. Но, по крайней мере, мы увидим, какова иммунная прослойка", — подчеркнул он.Однако данный тест не специфичный, поэтому возможны ложные результаты. Но именно на нем сейчас основан скрининг во всех странах, пораженных инфекцией. При этом ученый считает, что без вакцины коронавирусную инфекцию победить будет очень сложно."Последние цифры о заболевших в России должны, в первую очередь, насторожить и мобилизовать людей. Они должны служить очень важным предпоследним предупреждением для того, чтобы мы избежали американского сценария", — заключил Сергей Нетесов.За минувшие сутки в России зарегистрировано 2774 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего заболевших 21102 человека. Прирост составил 15%. За сутки в России от COVID-19 умерли 22 пациента, 13 из них в столице. Таким образом, число жертв болезни достигло 170.