Мировая экономика сократится на 3% в 2020 году в результате глобального спада активности, вызванного вспышкой коронавируса, что станет самой сильной рецессией со времен Великой депрессии 1930-х годов, заявил Международный валютный фонд (МВФ), передает Reuters.

Мировая экономика сократится на 3% в 2020 году в результате глобального спада активности, вызванного вспышкой коронавируса, что станет самой сильной рецессией со времен Великой депрессии 1930-х годов, заявил Международный валютный фонд (МВФ), передает Reuters.МВФ в своем докладе "Перспектива развития мировой экономики на 2020 год" предсказал частичное восстановление в 2021 году, когда мировая экономика вырастет на 5,8%, отметив, что в прогнозах отмечается крайняя неопределенность, а результаты могут быть гораздо хуже в зависимости от течения пандемии коронавируса.По словам главного экономиста МВФ Гиты Гопинаты, восстановление в 2021 году станет только частичным, поскольку прогнозируется, что уровень экономической активности останется ниже уровня, который прогнозировался до вспышки коронавируса.По лучшему сценарию фонда, в течение двух лет мир может потерять совокупный объем производства в размере $9 триллионов — больше, чем совокупный валовой внутренний продукт Германии и Японии, добавила эксперт МВФ.Прогнозы МВФ предполагают, что вспышки нового коронавируса достигнут пика в большинстве стран во II квартале и сойдут на нет во второй половине года.Более продолжительная пандемия, которая продлится до III квартала, может привести к дальнейшему сокращению экономики на 3% в 2020 году и более медленному восстановлению в 2021 году из-за последствий банкротств и продолжительной безработицы.Вторая вспышка в 2021 году, которая приведет к большему количеству ограничений, может привести к сокращению базового прогноза роста глобального ВВП на следующий год на 5-8 процентных пунктов, что приведет к рецессии в мире второй год подряд."Весьма вероятно, что в этом году мировая экономика переживет наихудший экономический спад со времен Великой депрессии, превосходящий тот, который наблюдался во время мирового финансового кризиса десятилетие назад", — говорится в докладе МВФ.