В Прямом эфире - о том, что на волне страха и неуверенности людей в завтрашнем дне возобновил в Интернете свои сеансы Анатолий Кашпировский, а также активизировались просветленные, которые предупреждают человечество о последнем звонке. Что на это отвечает РПЦ, и какие советы дают психологи?

В России сохраняется 20-процентный прирост заболевших новым коронавирусом, и если тенденция сохранится, то за неделю количество больных удвоится. В "Прямом эфире" врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что на так называемое "плато" мы выйдем примерно через две недели.Тем временем, люди, которые уже две недели сидят в четырех стенах на карантине, начинают испытывать психологические проблемы. Верующие в Страстную неделю, в преддверии Пасхи, не имеют возможности пойти в церковь.В РПЦ призывают людей молиться дома, организовывают трансляции служб в Интернете и рассказывают, как самим освятить куличи, а телеведущий Борис Корчевников предлагает в пасхальную ночь провести в режиме онлайн флешмоб "Зажжем в мире свет!" — выставить свечи в окнах своих домов.В этот же период, когда, как говорят психологи, у людей образовалось много времени и "пустота в душе", когда их одолевают тревоги и ссоры с близкими, активизировались разного рода "предсказатели" и "целители".В эфире программы Наталья Ветлицкая, рассказавшая о ситуации в Испании, сообщила о распространяемых там пророчествах "просветленных", которые "дают человечеству" один год и четыре месяца для того, чтобы "одуматься", и говорят, что коронавирус – это "последнее предупреждение".На волне страха и неуверенности людей в завтрашнем дне возобновил в Интернете свои сеансы Анатолий Кашпировский, и эти сеансы собирают немало зрителей.Как объясняют происходящее психологи, и как, по их профессиональному мнению, длительная самоизоляция меняет психику и поведение людей?Какие еще "последние предупреждения" человечеству вспоминают в программе, и как комментируют это представители РПЦ?Что говорят врачи о целесообразности закрытия храмов? И как эффективно организовать дистанционное обучение детей, чтобы сохранить нервы родителей?О поведении людей в условиях карантинных мер и способах сохранять душевное спокойствие – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".