Академик РАН Александр Чучалин рассказал, кто был нулевым пациентом с коронавирусом в России. По его словам, первым инфекцию подхватил мужчина средних лет, прилетевший из Милана. Мы с ..

Академик РАН Александр Чучалин рассказал, кто был нулевым пациентом с коронавирусом в России. По его словам, первым инфекцию подхватил мужчина средних лет, прилетевший из Милана."Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение", – заявил Алесандр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру".Специалист добавил, что зараженный мужчина стал первым, кто вылечился от коронавируса. Однако пациент успел заразить своих пожилых родителей – его отца подключили к аппарату ИВЛ, уточняет .