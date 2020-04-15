Исследователи киберзащитной компании Check Point составили список брендов, которыми чаще всего прикрываются интернет-мошенники с целью фишинга

Исследователи киберзащитной компании Check Point составили список брендов, которыми чаще всего прикрываются интернет-мошенники с целью фишинга — хищения данных путем создания сайтов-обманок и поддельных писем, якобы рассылаемых от лица организации. Больше всего этот вид мошенничества угрожает пользователям Apple.В I-м квартале года 10% попыток фишинга были направлены на кражу аккаунта Apple ID, следует из отчета. На пользователей онлайн-кинотеатра Netflix приходится 9% подобных атак в мире, на Yahoo — 6%. В первую десятку по общему количеству появлений в попытках фишинга также вошли WhatsApp (6%), PayPal (5%), Chase (5%), Facebook (3%), Microsoft (3%), eBay (3%) и Amazon (1%).Как правило, подавляющее большинство фишинговых атак связано с рассылкой электронных писем, содержащих ссылку на вредоносный сайт. "Поддельный сайт часто содержит форму для кражи учетных данных пользователей, платежных реквизитов или другой личной информации", — сказали в Check Point. В то же время эксперты отметили рост количества фейковых приложений.В IV-м квартале прошлого года Apple занимала в списке 7 место. Исследователи связали повысившийся интерес злоумышленников к этому бренду "с ожидаемым запуском новых Apple Watch, когда преступники использовали шумиху в интернете для кражи учетных данных".Данные от аккаунтов Apple ID высоко ценятся на черном рынке. Согласно исследованию Top10VPN, в 2018 году они стоили больше, чем любые другие нефинансовые учетные данные.