Игроки, тренеры и персонал клубов Национальной хоккейной лиги вынуждены будут пробыть в самоизоляции до 30 апреля. Срок был продлен самой лигой.

Игроки, тренеры и персонал клубов Национальной хоккейной лиги вынуждены будут пробыть в самоизоляции до 30 апреля. Срок был продлен самой лигой.О новых сроках самоизоляции было сообщено на официальном сайте НХЛ. Изначально представителям клубов было рекомендовано оставаться дома до 27 марта после того, как 12 марта в НХЛ решили поставить на паузу регулярный чемпионат.Напомним, что практически все спортивные мероприятия в мире приостановлены из-за пандемии коронавируса. США являются страной с самым большим количеством зараженных в мире: всего в Штатах инфицированы свыше 580 тысяч человек, больше 23 тысяч человек скончались, порядка 43,5 тысяч выздоровели.