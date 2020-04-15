Игроки, тренеры и персонал клубов Национальной хоккейной лиги вынуждены будут пробыть в самоизоляции до 30 апреля. Срок был продлен самой лигой.
Игроки, тренеры и персонал клубов Национальной хоккейной лиги вынуждены будут пробыть в самоизоляции до 30 апреля. Срок был продлен самой лигой.
О новых сроках самоизоляции было сообщено на официальном сайте НХЛ. Изначально представителям клубов было рекомендовано оставаться дома до 27 марта после того, как 12 марта в НХЛ решили поставить на паузу регулярный чемпионат.
Напомним, что практически все спортивные мероприятия в мире приостановлены из-за пандемии коронавируса. США являются страной с самым большим количеством зараженных в мире: всего в Штатах инфицированы свыше 580 тысяч человек, больше 23 тысяч человек скончались, порядка 43,5 тысяч выздоровели.