Все хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги Оттава Сенаторз выздоровели после коронавируса. Всего в клубе было заражено пять игроков и один сотрудник клуба.

Все хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги "Оттава Сенаторз" выздоровели после коронавируса. Всего в клубе было заражено пять игроков и один сотрудник клуба.Информацию о выздоровлении подтвердил генеральный менеджер "сенаторов" Пьер Дорион. Он отметил, что "здоровье и безопасность его персонала были его самой большой заботой с начала пандемии коронавируса и теперь все в порядке".В составе "Оттавы" выступают два россиянина: Никита Зайцев и Артем Анисимов. Ранее появлялась информация, что одним из зараженных является как раз Зайцев, однако вскоре эта информация была опровергнута отцом российского хоккеиста.