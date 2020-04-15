Следственный комитет России завершил расследование дела о сгоревшем SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Пилоту, который признан виновным в случившемся, предстоит ответить по всей строгости ..

Следственный комитет России завершил расследование дела о сгоревшем SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Пилоту, который признан виновным в случившемся, предстоит ответить по всей строгости закона.По данным , управлявший воздушным судном принял ряд невереных решений и совершил жесткую посадку, что и повлекло за собой человеческие жертвы. В результате ЧП погиб 41 человек, напоминает .