Госархив электронной документации Чувашии и киностудия Чувашкино подготовят мультимедийное издание к Юбилею Победы, посвященное подвигу тыловиков. В него войдут фотографии и видеозаписи с воспоминаниями тружеников тыла, а также биографические справки.

Госархив электронной документации Чувашии и киностудия "Чувашкино" подготовят мультимедийное издание к Юбилею Победы, посвященное подвигу тыловиков. В него войдут фотографии и видеозаписи с воспоминаниями тружеников тыла, а также биографические справки.Над этим электронным изданием работала целая творческая группа. Во всех районах Чувашии архивисты лично общались с тыловиками и записывали их истории о годах Великой Отечественной войны и последующем восстановлении страны. Труженики тыла поделились не только своими воспоминаниями, но и письмами с фронта, редкими снимками и другими ценными историческими документами, передает ГТРК "Чувашия".Отметим, старт проекту "Здесь каждый — часть Великой Победы" был дан в 2013 году. Героями первого издания были ветераны ВОВ. Так как оно заинтересовало общественность, было решено продолжить его реализацию."Проект крайне важен, потому что речь идет о живой памяти о войне. Каждый год мы приезжаем к ветеранам. Снимаем их на видео, берем интервью, а также занимаемся оцифровкой документов", — говорит директор киностудии "Чувашкино" Андрей Абдюшов.