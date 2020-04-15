15.04.2020

2020-04-15 12:45:03

Петер Штегер записал видеообращение к жителям Владимира

Из Эрлангена - с любовью. Ответственный за партнерские связи в магистрате Эрлангена Петер Штегер записал видеообращение к жителям Владимира. Сейчас там из-за пандемии коронавируса действует чрезвычайное положение. Как жители города-побратима соблюдают режим самоизоляции, какая у них обстановка - в нашем репортаже.

Впервые за 37 партнерства между Владимиром и Эрлангеном общаться приходится в он-лайн формате . Границу между странами провел коронавирус. Но он не мешает дружить, напротив, отношения крепнут, рассказывает Петер Штегер..Свои видеопривет он передает из парка, где установлены работы владимирских мастеров: Игоря Чернноглазова, Кирилла Ведерникова и других. Рядом , на дистанции, шутит Штегер, местный художник Виктор - крестный отец парка и большой друг Владимира.

Петер Штегер, ответственный за партнерские связи в магистрате Эрлангена: "Скульптура - это диалог, то , чего нам не хватает. Зато у нас есть искусство. Спасибо художникам".

Чрезвычайное положение в Германии введено с 16 марта. рассказывает Петер. Это касается предприятий, школ, яслей - всех учреждений. В Эрлангене 160 человек зараженных, 1 умер. Но обстановка спокойная. Петер записал видео 12 апреля - в Страстную пятницу. Но даже в этот день в Ратуше безлюдно. Верующие приходят по одному или по двое , молятся и уходят.

Петер Штегер, ответственный за партнерские связи в магистрате Эрлангена: "В ратуше работает штаб, узкий, тесный костяк, которые отвечают за то, чтобы основные функции исполнялись администрацией, запрет на собрания касается и церквей".



По словам Петера Штегера, пик заболевания в Германии пройден. Сейчас все ждут 19 апреля: в этот день власти или отменят или продлят режим ЧС. Жителям города - побратима он советует набраться терпения.

Петер Штегер, ответственный за партнерские связи в магистрате Эрлангена: "У нас много общего- волна готовности помочь другим. Очень много инициатив. Люди пишут письма в дома престарелых, так как они закрыты и не вправе принимать своих родных, в школах шьют маски , музыканты бесплатно выступают в интернете".

Свое видеообращение Петер закончил у символичного кольца дружбы - совместной работы эрлангенских и владимирских мастеров. Всего хорошего - такое пожелание прозвучало и от друга Штегера Амиля Шарифова, который согласился поработать оператором.

- До новых встреч

Екатерина Гусева

"Вести Владимир"