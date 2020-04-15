Во многих странах мира призывают граждан соблюдать дистанцию между друг другом в полтора-два метра. Как правильно рассчитать расстояние? В национальном парке Русская Арктика показали это на животных.

Во многих странах мира в связи с эпидемией коронавируса граждан призывают соблюдать дистанцию между друг другом в полтора-два метра. Как правильно рассчитать расстояние? В национальном парке "Русская Арктика" показали это на животных.Для правильной социальной дистанции хватит одной самки бурого медведя, длина которой достигает 1,8-2,4 метра. Также для точного безопасного расстояния можно воспользоваться новоземельским северным оленем длиной в 1,6-2 метра. Вполне подойдет для дистанции и гренландский тюллень, взрослая особь которого достигает 1,7 метра. Также безопасное расстояние способны отделить два песца с хвостом в 70-85 сантиметров.Стоит отметить, что национальный парк взял пример с других стран. Например, в Австралии измерили безопасную социальную дистанцию в кенгуру и коалах.