Большую часть новых сотрудников Почта России ищет на должности почтальона и оператора по работе с клиентами

В связи с увеличением спроса на услуги доставки Почта России расширила число вакансий в почтово-логистической сфере.«УФПС по Владимирской области готово поддержать тех, кто в новой экономической ситуации остался без работы и предлагает вакансии на территории всей Владимирской области», - комментирует директор УФПС Владимирской области Евгений Манов.Большую часть новых сотрудников Почта России ищет на должности почтальона и оператора по работе с клиентами. Также жителям региона УФПС Владимирской области предлагает вакансии начальника и заместителя начальника отделения почтовой связи.Сотрудники будут устроены официально. Для тех, кто в связи с текущими обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможно совмещение.Почта России гарантирует стабильную заработную плату, профессиональное обучение и гибкий график работы. Трудоустройство возможно на постоянной или временной основе.Отдел подбора персонала готов проводить собеседования в режиме онлайн с помощью любого удобного для соискателя сервиса: Skype, WhatsApp, Viber.Почта России настоятельно рекомендует пользоваться цифровыми сервисами компании и оставаться дома.Для получения более подробной информации, записаться на собеседования и узнать об актуальных вакансиях компании можно по телефонам: +7 910 090 10 88, 8(4922)32 69 98Отметим, что компания готова трудоустроить более 5000 человек по всей стране.Информационная справкаАО «Почта России» – цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 350 тысяч сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть Почты России включены 42 тысячи отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений. Почта России является проводником почтовых, социальных, финансовых и цифровых услуг для населения, предоставляет качественный сервис для компаний электронной торговли.