В городе Всеволожск Ленинградской области ученик третьего класса избил пожилую женщину. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. По предварительным данным, ..

В городе Всеволожск Ленинградской области ученик третьего класса избил пожилую женщину. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.По предварительным данным, пенсионерка пришла в гости к подруге. Дверь ей открыл школьник с молотком и газовым ключом. Мальчик несколько раз ударил гостью, после чего отобрал ее банковскую карту.Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее диагностировали сотрясение головы и перелом ребер, сообщает .