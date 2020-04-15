В Ульяновской области подтверждены три случая заражения COVID-19. Кроме того, одна из заболевших пыталась сбежать из-под карантина. По данным , местную больницу самовольно покинула цыганка. ..

В Ульяновской области подтверждены три случая заражения COVID-19. Кроме того, одна из заболевших пыталась сбежать из-под карантина.По данным , местную больницу самовольно покинула цыганка. Злоумышленницу оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов. Теперь предстоит выяснить, с кем контактировала инфицированная.