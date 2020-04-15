Жестокое убийство супружеской пары: сотрудники СК назвали несколько версий. Напомним, ЧП произошло в Салехарде 12 апреля. В одной из квартир нашли семейную пару с ножевыми ранениями.

Жестокое убийство супружеской пары: сотрудники СК назвали несколько версий. Напомним, ЧП произошло в Салехарде 12 апреля. В одной из квартир нашли семейную пару с ножевыми ранениями. К этому моменту 33-летняя женщина уже умерла, а ее 39-летний муж скончался в отделении реанимации. У них остались два несовершеннолетних ребенка, передает ГТРК "Ямал".При расследовании уголовного дела специалисты установили, что супруги имели ряд разногласий, в том числе насчет бракоразводного процесса и дальнейшего совместного проживания. В качестве основной версии следователи назвали конфликт, во время которого мужчина схватил нож и убил женщину.По данному факту будет проведена экспертиза, в рамках которой планируют опросить свидетелей и провести детальный осмотр места трагедии. Окончательный вывод будет сделан по окончании всех следственных мероприятий, сообщили представители Следственного Комитета РФ по ЯНАО.