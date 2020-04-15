В помещение магазина вошли трое неизвестных и, угрожая продавцу предметом, похожим на нож, открыто похитили его имущество...

«Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮАО задержали двоих приезжих, подозреваемых в совершении разбойного нападения», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ОМВД России по Даниловскому району 5 марта поступило сообщение о разбойном нападении на один из магазинов. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции.Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что в помещение магазина вошли трое неизвестных и, угрожая продавцу предметом, похожим на нож, открыто похитили его мобильный телефон, а также двое наручных часов и двое наушников, принадлежащих магазину, после чего скрылись. Ущерб составил около 15 тысяч рублей.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Московской области полицейские задержали одного из подозреваемых. Им оказался 22-летний приезжий. Позже был задержан еще один злоумышленник – 28-летний приезжий.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22