При обследовании указанной территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было...

Полицейские УВД на Московском метрополитене задержали 47-летнего мужчину по подозрению в заведомо ложном сообщении.В полицию поступило сообщение, что на службу «112» позвонил неизвестный гражданин и сообщил о якобы существующей угрозе двум станциям метрополитена.Незамедлительно на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа УВД на Московском метрополитене. При обследовании указанной территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было. Станции работали в обычном режиме, нарушений общественного порядка не допущено.В результате проведенного комплекса проверочных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили место, откуда злоумышленником осуществлялись звонки, и задержали его по горячим следам по месту жительства. Им оказался неоднократно судимый 47-летний житель столицы. Объяснить мотивы своего поступка подозреваемый не смог.Следственным управлением УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД на ММ(495) 628-31-18