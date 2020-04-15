Очередные факты фиктивной постановки на учет иностранцев выявлены полицейскими в Александровском районе.

Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по в отношении 54-летней жительницы одной из деревень района. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, - "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания на территории Российской Федерации".Факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан выявлен участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Александровскому району в ходе оперативно-профилактических мероприятий.Установлено, что в период с 2019 года по март текущего года женщина за денежное вознаграждение оформила уведомление о прибытии семи граждан из среднеазиатских республик по адресу, где зарегистрирована и проживает сама, заведомо зная, что проживать они там не будут.Сотрудники полиции напоминают, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации влечет уголовную ответственность.Данное деяние наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации понимается постановка их на учет по месту пребывания в Российской Федерации на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов, либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания в Российской Федерации в помещении без их намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания (пребывания), либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.