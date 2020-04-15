OnePlus анонсировала флагманский смартфон OnePlus 8 Pro. Стоит новинка немало — от $899, зато комплектуется одним из лучших экранов на рынке

Компания OnePlus анонсировала два новых смартфона: OnePlus 8 Pro и его более простой вариант без приставки Pro. Флагманская модель стоит немало - от $899, зато комплектуется одним из лучших экранов на рынке.О дисплее для своего следующего смартфона китайский производитель рассказал еще в январе. OLED-панель типа Fluid Display не уступает экрану Samsung Galaxy S20: она обладает диагональю 6,78 дюйма, разрешением QHD+ и очень высокой частотой развертки 120 Гц (против 90 Гц у OnePlus 7), что позволяет сделать анимацию интерфейса Android и картинку в целом более отзывчивой, плавной и яркой.Также в дисплее OnePlus 8 Pro реализовано "эксклюзивное решение оптимизации" и повышена частота считывания тачсенсора до 240 Гц, благодаря чему он быстрее реагирует на прикосновения. Помимо этого, были добавлены датчики для улучшения работы автоматической яркости.Работает флагман на Android-оболочке OxygenOS. В компании заявили, что внедрили 280 "новых оптимизаций" для улучшенной поддержки 120-герцевого экрана.OnePlus 8 Pro снабжен новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, 12 гигабайтами оперативной (LPDDR5) и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.0. Аппарату присвоен рейтинг IP68 - это значит, что его корпус устойчив к попаданию пыли и влаги, а на глубине до 1,5 метра устройство можно держать до получаса.Новинка получила четверную камеру: основной 48-мегапиксельный объектив, широкоуголку с таким же разрешением (угол обзора - 120 DEG), телевик (с 3-кратным гибридным и 30-кратным цифровым зумом) и дополнительный датчик с цветным фильтром, пишет The Verge.Заявлена поддержка технологии беспроводной зарядки Warp Charge на 30 ватт. Она позволяет восполнить емкость аккумулятора (4510 мАч) на 50% за полчаса.Более компактному OnePlus 8 достался 6,55-дюймовый дисплей с разверткой 90 Гц, такой же процессор Snapdragon 865 и три камеры (48-мп основная, 16-мп широкоугольная и 2-мп макро). Кроме того, эта модель не обладает рейтингом IP68 и поддержкой Warp Charge.В США новинки выйдут 29 апреля, в Европе - 21 апреля. За OnePlus 8 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти попросят $699, за вариант с 12/256 ГБ - $799. Базовая модель OnePlus 8 Pro (8/128 ГБ) обойдется в $899, топовая (12/256 ГБ) - в $999.