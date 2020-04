В США - предвыборная пора. Уже больше года назад мы слышали разные вбросы о том, что Россия будет снова вмешиваться в американские выборы. Была подготовлена инфраструктура дезинформации, которая сейчас оказалась незадействованной, - сказал собкор ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, комментируя в программе 60 минут на канале Россия статью The New York Times.

"В США — предвыборная пора. Уже больше года назад мы слышали разные вбросы о том, что Россия будет снова вмешиваться в американские выборы. Была подготовлена инфраструктура дезинформации, которая сейчас оказалась незадействованной", — сказал собкор ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, комментируя в программе "60 минут" на канале "Россия" статью The New York Times о том, что Владимир Путин якобы десять лет ведет войну, чтобы разрушить американскую науку и здравоохранение.С распространением коронавируса COVID-19 в мире и тысячами жертв этого заболевания в США представился удобный повод использовать свои заготовки."The New York Times – либеральное издание. Это и момент политической борьбы – сведение счетов с Трампом", — считает репортер.Что касается здравоохранения, то сам Дональд Трамп занят другими вопросами: президент США хочет срезать финансирование ВОЗ.Более того, несколько штатов Западного побережья США "пошли юридической войной против Вашингтона" и вновь подняли вопрос о суверенитете."У республиканцев и демократов разные повестки, — подчеркнул Валентин Богданов. — По мере приближения выборов, мы будем сталкиваться с дезинформацией и дальше. Противники Трампа на какое-то время притихли, но сейчас, видимо, начали приходить в себя и принялись за старое".Американское издание The New York Times обвинило президента России Владимира Путина в "десятилетней дезинформации в сфере здравоохранения", которая якобы "посеяла панику в США и способствовала распространению смертельных болезней".The New York Times пишет, что после анализа множества интервью, статей, новостных репортажей, "российских документов", твитов и телешоу эксперты издания пришли к выводу, что "агенты Путина неоднократно насаждали и распространяли идею о том, что вирусные эпидемии, включая вспышки гриппа, Эболы и теперь коронавируса, были посеяны американскими учеными"."Дезинформаторы также стремились подорвать веру в безопасность вакцин", – утверждает газета.