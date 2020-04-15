В России за сутки зафиксировано 2774 новых случая коронавируса COVID-19 в 51 регионе. Нет инфекции пока только в двух - республике Алтай и на Чукотке, но там тоже введен режим самоизоляции. Всего в стране проведено более 1,4 миллиона тестов и выявлено 21102 заболевших. 170 человек скончались. Больше всего инфицированных по-прежнему в Москве.

В России за сутки зафиксировано 2774 новых случая коронавируса COVID-19 в 51 регионе. Нет инфекции пока только в двух — республике Алтай и на Чукотке, но там тоже введен режим самоизоляции. Всего в стране проведено более 1,4 миллиона тестов и выявлено 21102 заболевших. 170 человек скончались. Больше всего инфицированных по-прежнему в Москве. Также напряженная ситуация в Подмосковье, Санкт-Петербурге, республике Коми, Нижегородской области. В Калмыкии, где зафиксирована первая смерть от коронавируса, на дежурство в качестве врача-инфекциониста заступил глава Минздрава республики."Сегодня мы в вяземском доме-интернате. Здесь выявлены больные с положительным на COVID-19", — поясняет главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.По дому престарелых Вязьмы ходит главный инфекционист Минздрава. Это ее глазами мы видим место где, возможно, коронавирусом заразились 86 человек. У 21 пациента диагноз уже подтвердился. Остальные ждут результатов. В здании проводится тотальная дезинфекция.- Хорошо работают девушки?- Да! Все убирают. Все делают хорошо. Полы моют прекрасно!Вяземским нулевым пациентом считают одного из работников интерната. Он затемпературил еще 6 апреля."Накануне своего заболевания он выходил на работу, встречался со своими сотрудниками", — поясняет главный внештатный специалист по инфекционным болезням российского Минздрава Елена Малинникова.А в Ленинградской области недоглядели за трудовыми мигрантами. В поселке Новосергиевка в стесненных условиях жили 154 человека. У 35 обнаружен COVID.В самом Петербурге на карантин закрыт десяток больниц. Где-то вирус принесли пациенты, где-то — врачи."В клинике прекращена плановая госпитализация в связи с получением положительных результатов на наличие коронавирусной инфекции. На сегодняшний день взято порядка шестисот проб", — констатирует первый проректор по медицинской деятельности, директор Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ Юрий Федотов.В Ростове дошло до уголовного дела. В больнице №6 лечился пациент с коронавирусом. Его выписали, а палату никак не обработали. Один врач после этого уже заболел. Еще 60 человек — в карантине."В результате нарушений указанных санитарно-эпидемиологических правил была создана угроза деятельности медицинского учреждения, а также массовых заболеваний у сотрудников и пациентов", — поясняет основание для возбуждения уголовного дела старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Галина Гагалаева.Несмотря на сопротивление, вирус расширяет географию. 14 апреля — первая смерть в Калмыкии. И на дежурство в инфекционную больницу заступил глава всего республиканского Минздрава. Две недели — на самой передовой."Именно здесь видны слабые места организации. Можно увидеть, что действительно нужно, что необходимо. Этот опыт абсолютно бесценен", — подчеркивает министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.Медицинский опыт передают в Москве. Так много врачей-реаниматологов медицине еще никогда не требовалось. Учить их надо ускоренно, но качественно.Легкие пациента сейчас дышат нормально. Аппарат искусственной вентиляции – прибор, конечно, сложный, но еще сложнее обучить врачей лечить человеческое тело. Здесь тоже без техники не обойтись. Невзрачный с виду прибор полностью имитирует человеческие легкие. В условиях, приближенных к боевым, в московской Боткинской больнице обучают врачей-реаниматологов, которые уже завтра будут спасать пациентов.Опыт если не победы, то хотя бы успешного наступления на вирус есть пока только у Китая. Специалисты оттуда приехали в Москву делиться наработками. Особое внимание — к больничным местам. Только в российской столице их подготовлено 30 тысяч."Коек хватает! Есть определенный запас. Есть график разворачивания новых коек. И есть прогнозные показания заболеваемости в городе Москва в частности. Они просчитаны", — уверяет глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.В одной из больниц Москвы врачи в том числе лечат певицу Надежду Бабкину. Народная артистка заболела пневмонией еще 6 апреля. И сообщалось о ее тяжелом состоянии."Несмотря на тяжелую ситуацию, Надежда Георгиевна пришла в сознание, а это позволило вооружиться оптимизмом всему медперсоналу", — обрадована подруга певицы Маргарита Королева.Но иногда ни лучшая помощь, ни молодость, ни здоровье не гарантируют благоприятного исхода. В известной на всю страну Коммунарке 14 апреля умер 36-летний физик-ядерщик Данила Тлисов. Спортивный, подтянутый, он любил горные лыжи и велосипед. Работал ученый на Большом адронном коллайдере (БАК)."Он вернулся из ЦЕРНа в ночь с 21 на 22 марта. И сразу сел на карантин. То есть был дома вместе с супругой. Никуда не выходили все это время. То есть, они полностью были изолированы", — рассказывает заведующий лабораторией Института ядерных исследований РАН Юрий Куденко.Все это еще раз подтверждает — вирус и его влияние на человека изучены пока слабо. Единственный действенный метод остается все тот же — сидеть дома и свести к минимуму контакты с другими людьми.