В Москве начинают проводить тестирование на антитела к инфекции коронавируса.

В Москве начинают проводить тестирование на антитела к инфекции коронавируса.В первую очередь тест-системы будут использовать для проверки медиков, чтобы понять, кто из них переболел коронавирусом, а кто нет, и у кого из них есть иммунитет к заболеванию."Данные тесты нужны в трех случаях. Во-первых, для того, чтобы ретроспективно посмотреть, переболел человек новой коронавирусной инфекцией или нет. Это особенно актуально с учетом того, что очень много случаев проходит в бессимптомной форме. И, соответственно, переболевший может просто не знать о том, что он переболел новой коронавирусной инфекцией. Второе предназначение — это оценка популяционного иммунитета. Для того, чтобы ответить на вопрос, какой процент уже коллективного иммунитета имеет защиту против нового коронавируса. И третье предназначение — это оценка эффективности разрабатываемых вакцин", — рассказал Ренат Максютов, генеральный директор ГНЦ ВБ "Вектор".По данным Роспотребнадзора, первые результаты нового теста на антитела у московских медиков показали, что не более 7% персонала выработали иммунитет к новой коронавирусной инфекции.Вот как выглядит новая тест-система. Это планшет, на котором сорбирован белок нового коронавируса. Для анализа достаточно просто взять кровь из пальца."Мы использовали инактивированный вирус. Он не живой. То есть, он не опасен при использовании ИФА-системы. Одновременно можно проводить анализы 93 независимых пациентов. Тест-система может использоваться в стандартной серологической лаборатории, практически любой медицинской организации", — пояснил Максютов.Больным коронавирусом переливают плазму крови тех, кто уже переболел COVID-19. В среднем, сдав один раз кровь для получения плазмы, переболевший донор может спасти до трех человеческих жизней."Такая кровь может быть насыщена антителами, которые нейтрализуют вирус. Если предположить, что у донора в его крови будет сверхвысокий титр протективных антител, то такой плазмой можно будет спасти десятки жизней. Но нельзя не забывать о том, что такая процедура может применяться только в очень тяжелых и критических ситуациях, потому что есть определенные риски, связанные с этой процедурой, о которых мы не можем забывать", — подчеркнул Максютов.Для того, чтобы защитить себя от коронавиуса, тем, кто не переболел этим заболеванием, будет рекомендовано вакцинироваться, как только вакцина будет разработана и завершатся ее исследования."Для того, чтобы справиться с текущей ситуацией, с эпидемией, с пандемией, с ней справиться можно только за счет формирования коллективного иммунитета, на уровне 50-60 % населения Земли. Сделать это можно либо за счет переболевших, либо за счет вакцинации. Поэтому всем, кто еще не переболел, а это можно будет подтвердить как раз с помощью разработанной ИФА-системы, как только вакцина появится, необходимо будет формировать иммунитет именно за счет вакцинации", — сообщил Максютов.Новые тест-системы будут производить в научном центре "Вектор" в Новосибирской области, в наукограде Кольцово, а оттуда — поставлять в регионы России.