В Москве начинают проводить тестирование на антитела к инфекции коронавируса.
В Москве начинают проводить тестирование на антитела к инфекции коронавируса.
В первую очередь тест-системы будут использовать для проверки медиков, чтобы понять, кто из них переболел коронавирусом, а кто нет, и у кого из них есть иммунитет к заболеванию.
"Данные тесты нужны в трех случаях. Во-первых, для того, чтобы ретроспективно посмотреть, переболел человек новой коронавирусной инфекцией или нет. Это особенно актуально с учетом того, что очень много случаев проходит в бессимптомной форме. И, соответственно, переболевший может просто не знать о том, что он переболел новой коронавирусной инфекцией. Второе предназначение — это оценка популяционного иммунитета. Для того, чтобы ответить на вопрос, какой процент уже коллективного иммунитета имеет защиту против нового коронавируса. И третье предназначение — это оценка эффективности разрабатываемых вакцин", — рассказал Ренат Максютов, генеральный директор ГНЦ ВБ "Вектор".
По данным Роспотребнадзора, первые результаты нового теста на антитела у московских медиков показали, что не более 7% персонала выработали иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Вот как выглядит новая тест-система. Это планшет, на котором сорбирован белок нового коронавируса. Для анализа достаточно просто взять кровь из пальца.
"Мы использовали инактивированный вирус. Он не живой. То есть, он не опасен при использовании ИФА-системы. Одновременно можно проводить анализы 93 независимых пациентов. Тест-система может использоваться в стандартной серологической лаборатории, практически любой медицинской организации", — пояснил Максютов.
Больным коронавирусом переливают плазму крови тех, кто уже переболел COVID-19. В среднем, сдав один раз кровь для получения плазмы, переболевший донор может спасти до трех человеческих жизней.
"Такая кровь может быть насыщена антителами, которые нейтрализуют вирус. Если предположить, что у донора в его крови будет сверхвысокий титр протективных антител, то такой плазмой можно будет спасти десятки жизней. Но нельзя не забывать о том, что такая процедура может применяться только в очень тяжелых и критических ситуациях, потому что есть определенные риски, связанные с этой процедурой, о которых мы не можем забывать", — подчеркнул Максютов.
Для того, чтобы защитить себя от коронавиуса, тем, кто не переболел этим заболеванием, будет рекомендовано вакцинироваться, как только вакцина будет разработана и завершатся ее исследования.
"Для того, чтобы справиться с текущей ситуацией, с эпидемией, с пандемией, с ней справиться можно только за счет формирования коллективного иммунитета, на уровне 50-60 % населения Земли. Сделать это можно либо за счет переболевших, либо за счет вакцинации. Поэтому всем, кто еще не переболел, а это можно будет подтвердить как раз с помощью разработанной ИФА-системы, как только вакцина появится, необходимо будет формировать иммунитет именно за счет вакцинации", — сообщил Максютов.
Новые тест-системы будут производить в научном центре "Вектор" в Новосибирской области, в наукограде Кольцово, а оттуда — поставлять в регионы России.