В Росавиации рассказали о формировании предварительного графика вывозных рейсов до 20 апреля. Он включает в себя вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Иркутск, Екатеринбург и Владивосток.

В Росавиации рассказали о формировании предварительного графика вывозных рейсов до 20 апреля. Он включает в себя вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Иркутск, Екатеринбург и Владивосток.В сообщении ведомства говорится, что авиакомпании "Аэрофлот", "Сибирь" и "Уральские авиалинии" выполнят вывозные рейсы из Бангкока, Гоа, Стамбула, Дубая, Денпасара, Дели, Тель-Авива и Камрани.Отмечается, что всего с 6 по 12 апреля выполнено 17 рейсов, которые перевезли 3172 соотечественника. 13 апреля был осуществлен вылет из Мадрида и Подгорицы, 14 апреля из Бангкока в Новосибирск, Иркутск, а также из Антальи в Москву.Вывозную программу продолжат 15 апреля. Самолет компании "Аэрофлот" доставит в Санкт-Петербург и столицу россиян из Нью-Йорка.Прорабатывается вопрос организации вывозного рейса из Непала авиакомпанией Royal Flight. В сообщении ведомства отмечается, что окончательное решение относительно выполнения вывозных рейсов определяется по факту формирования загрузки воздушных судов согласно спискам, которые поступают от Минкомсвязи России.Рабочая группа работает в круглосуточном режиме. Между сопричастными ведомствами и авиакомпаниями обеспечен оперативный обмен информацией.