Музыканты симфонического оркестра Сочи вместе с художественным руководителем Антоном Лубченко, соблюдая режим самоизоляции, записали на телефоны свои партии Ленинградской симфонии Шостаковича, передает ГТРК Кубань.

Музыканты симфонического оркестра Сочи вместе с художественным руководителем Антоном Лубченко, соблюдая режим самоизоляции, записали на телефоны свои партии "Ленинградской симфонии" Шостаковича, передает ГТРК "Кубань"."Мы смонтировали все записи в одно пятиминутное видео, которое можно увидеть и послушать в "Ютубе" и соцсетях. Мы сделали это, чтобы поддержать жителей Сочи, сейчас чувствует потребность быть частью команды", — говорит художественный руководитель Сочинского симфонического оркестра Антон Лубченко.Напомним, в настоящий момент все учреждения культуры на курорте временно закрыли для посетителей. Однако насладиться театральными постановками, музейными выставками, музыкой или поучаствовать в мастер-классах можно в режиме онлайн."Специально для этого был создан проект "Нереально культурно". Ежедневно на нашем ютуб-канале мы будем публиковать новые видеоработы. Наш Контент очень разнообразен, он подходит и для детей, и для взрослых", — руководитель Управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.