Исследовательский центр Ромир рассказал, сколько жителей Москвы пострадали от пандемии коронавируса. По данным , 12% граждан лишились работы. Большинство из них – в возрасте 45-50 лет. Около ..

Исследовательский центр "Ромир" рассказал, сколько жителей Москвы пострадали от пандемии коронавируса. По данным , 12% граждан лишились работы. Большинство из них – в возрасте 45-50 лет.Около трети респондентов – 32% – временно перестали работать. Другие – 30% – сообщили, что трудятся неполный день. Отмечается, что доходы 40% москвичей существенно уменьшились.