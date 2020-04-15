Взяв в аренду автомобиль марки «Лада Ларгус», злоумышленник перестал выходить на связь...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве с арендой автомобиля.В территориальный отдел полиции обратился житель Московской области. По словам заявителя, он отдал в аренду принадлежащий ему автомобиль марки «Лада Ларгус» на неопределенный срок с посуточной оплатой. Спустя несколько дней арендатор перестал выходить на связь и оплачивать аренду автомобиля. Материальный ущерб составил около 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Зеленом проспекте. Им оказался 29-летний приезжий молодой человек. Как установлено, мужчина не намеревался исполнять взятые на себя обязательства. Автомобиль злоумышленник успел реализовать, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73