В ходе осмотра автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, было обнаружено и изъято 50 свертков с неизвестным веществом...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотического средства.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на Снайперской улице сотрудники полиции задержали двоих 28-летних приезжих мужчин. В ходе осмотра автомобиля, на котором передвигались данные граждане, в кармане передней пассажирской двери было обнаружено и изъято 50 свертков с неизвестным веществом, массой около 116 граммов. Проведенное исследование нескольких свертков показало, что изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – героин.Также у задержанных был изъят мобильный телефон, в котором содержалась переписка с неизвестным лицом и фотографии мест закладок. При осмотре мест, указанных задержанными, были обнаружены и изъяты свертки с аналогичным веществом, массой свыше 5 граммов.Установлено, что злоумышленники ранее незаконно приобрели вышеуказанное наркотическое средство с целью последующего сбыта.Следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73