В Австралии супругов задержали за то, что они опубликовали в интернете старое фото из отпуска. Произошла ошибка, и мужа с женой оштрафовали на три с лишним тысячи австралийских долларов (более 154 тысячи рублей) за то, что они якобы нарушили режим самоизоляции.

В Австралии супругов задержали за то, что они опубликовали в интернете старое фото из отпуска. Произошла ошибка, и мужа с женой оштрафовали на три с лишним тысячи австралийских долларов (более 154 тысячи рублей) за то, что они якобы нарушили режим самоизоляции.Как пишет The Sun, Джаз Мотт и ее муж выложили в Facebook фото из прошлогодней поездки на курорт, который находится в двух часах пути от их дома. Уже через несколько дней после публикации снимка к супругам приехали сотрудники полиции.В итоге полицейское руководство разобралось в ситуации и отменило штраф. Однако чету Мотт попросили не публиковать подобных фотографий до окончания режима изоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Им также сообщили, что полиция не следит за ними в соцсетях: на их отпускное фото пожаловался кто-то из интернет-пользователей.Как отмечает издание, в штате Виктория, где проживает пара, введены одни из самых жестких противовирусных мер. Жителям разрешается выходить на улицу только за продуктами и для занятий спортом (при соблюдении социальной дистанции, разумеется).Вообще же в Австралии за нарушение карантина могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч долларов.