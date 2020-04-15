Организаторы престижной веломногодневки Тур де Франс объявили о том, что соревнование пройдет позже изначально намеченных сроков. Гонка должна была состояться с 27 июня по 19 июля.

Организаторы престижной веломногодневки "Тур де Франс" объявили о том, что соревнование пройдет позже изначально намеченных сроков. Гонка должна была состояться с 27 июня по 19 июля."Учитывая, что старт "Тура" в намеченные сроки невозможен, то мы уже начали консультации с Международным союзом велосипедистов (UCI) для поиска новых дат проведения гонок", — говорится в сообщении организаторов, которое приводит AP.Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что все спортивные и культурные массовые мероприятия возобновятся на территории страны не раньше середины июля.