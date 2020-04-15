Более полутора тысяч жертв коронавируса COVID-19 за сутки. В США коронавирус зафиксировали теперь уже во всех штатах, до последнего держался Вайоминг. Тем не менее, главный вирусолог страны Фаучи назвал цифры обнадеживающими: смертность в Штатах снижается четвертый день подряд. А градус напряжения между Дональдом Трампом и губернаторами растет ежечасно.

Более полутора тысяч жертв коронавируса COVID-19 за сутки. В США коронавирус зафиксировали теперь уже во всех штатах, до последнего держался Вайоминг. Тем не менее, главный вирусолог страны Фаучи назвал цифры обнадеживающими: смертность в Штатах снижается четвертый день подряд. А градус напряжения между Дональдом Трампом и губернаторами растет ежечасно. Против президента открыто выступили пять восточных штатов и тройка ведущих западных. В авангарде бунта — родной для Трампа Нью-Йорк.Парад суверенитетов в Америке начался сразу с двух флангов — на Восточном и Западном, где расположившиеся там Вашингтон, Орегон и Калифорния объявили о совместном подходе к открытию экономики. Заключили так называемый пакт Западных штатов. Командует парадом тот, чья экономика самая крепкая, — калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом."Мы ведем состязание с другими штатами, с другими странами, с нашим собственным федеральным правительством для того, чтоб получить защитное оборудование для врачей. Мы больше не намерены ждать. Мы решили — c нас хватит! Мы решили, что мы будем использовать все силы штата Калифорния как национального государства!" – заявляет губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом.О национальных государствах Нью-Йорка или Массачусетса еще не сообщается, но губернаторы этих двух восточных штатов плюс Пенсильвании, Коннектикута, Делавера, Нью-Джерси и Род-Айленда тоже создают свой комитет. Те, кто на местах отвечает за здравоохранение и экономику, а не Белый дом, будут решать, когда снимать карантин. Озвученный Трампом срок возвращения к привычной жизни — 1 мая, в тех регионах США, где расположены крупнейшие очаги эпидемии, многим кажется опасным."Вам нужен лучший план общественного здравоохранения и вам нужен план перезапуска экономики", — называет приоритеты губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.Не торопиться со снятием карантинных мер Вашингтон просят не только губернаторы- демократы. Но и, например, глава Огайо. Он республиканец."У нас все хорошо, но мы не можем позволить этому "монстру" подняться", — настраивается на противодействие коронавирусу губернатор штата Огайо/Майк Девайн.Зато Трампа поддержал Техас. Штат одинокой звезды, как они себя там называют, больше не хочет сидеть на самоизоляции. С этой недели техасцы постепенно начнут возвращаться к привычной жизни."На следующей неделе будет издан указ с мерами по возобновлению работы компаний в штате Техас в той степени, в какой это будет отвечать мерам безопасности и необходимо для восстановления экономики. Нашим приоритетом остается здоровье людей", — подчеркивает при этом губернатор штата Техас Грег Эбботт.Разрулить проблему Трамп попытался с помощью привычного инструмента — написал в Twitter, что это ему решать, когда восстанавливаться жизни в стране. Сработало плохо. Продолжили на брифинге в Белом доме."Это решение президента США. Я надеюсь, местные органы будут действовать хорошо, иначе я вмешаюсь очень быстро", — пригрозил президент США Дональд Трамп.Из студии CNN тем временем уже набирали все того же нью-йоркского губернатора."Я не согласен с юридическим анализом президента, — заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. – У президента нет абсолютной власти. У нас есть Конституция. И у нас нет короля".Впрочем, кричать, что "король голый" либеральным американским СМИ это не мешает. Какую уже неделю подряд они обвиняют Трампа в том, что он не справился, в том, что затянул и не сразу поверил в серьезность эпидемиологической угрозы. Президент США еще больше настроил против себя прессу, когда ретвитнул сообщение республиканки ДиАнны Лоррейн, что претендует на место в Конгрессе. В медлительности она обвинила директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. В конце добавила хэштег"Пора #уволитьФаучи"."Теперь Фаучи утверждает, что если бы Трамп послушал медицинских экспертов раньше, он мог бы спасти больше жизней. Тот же Фаучи 29 февраля заверял всех, что переживать не о чем, и что болезнь не представляет большой угрозы для американской общественности", — написала женщина-политик.Пожилой, но бодрый и харизматичный доктор Фаучи в Америке сейчас как живая легенда, символ борьбы с эпидемией. Трамп ретвит не простили. Журналистка CBS Пола Рейд вступила с главой Белого дома в перепалку.- У вас было время подготовиться, но вы не потратили его на подготовку больниц, на то чтобы разобраться с тестированием! – упрекнула она президента на брифинге."Вы так позорите себя! – вспыхнул Трамп. — Это такой позор, то что вы говорите! Послушайте, я только что рассказал вам об этом! Никто не думал, что нам нужно что-то делать. Что я должен был делать, когда в США не было ни одного зараженного? Послушайте! Вы знаете, что вы фейк-ньюс? Вся ваша телекомпания — фейк-ньюс. И люди понимают это!"Для закрепления нужной картины прямо на брифинге прокрутили ролик о том, как Трамп и его команда успешно справляются с эпидемией. Заканчивается видео обвинениями в адрес Китая."Президент принял решение, которое на тот момент раскритиковали демократы и даже некоторые республиканцы — он объявил о прекращении ряда авиарейсов из Китая в США", — подчеркивается в этом видео.Сигнал тут же уловили на Капитолийском холме. Глава сенатского комитета по безопасности республиканец Рон Джонсон объявляет о начале расследования, которое президенту США точно придется по душе.Расследование сосредоточится на появлении коронавируса в США. В Конгрессе не скрывают, что метят в Пекин. Хотят разобраться и с тем, какие меры были предприняты для сдерживания эпидемии. Это уже о Всемирной организации здравоохранения. Трамп пугает ВОЗ тем, что Америка вообще может из нее выйти.