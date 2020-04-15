В Башкортостане начали расследование несчастного случая с сеяльщиком. ЧП произошло 6 апреля в Благоварском районе. 39-летний сотрудник компании проводил сельскохозяйственные работы по подкормке озимой пшеницы с использованием минеральных удобрений.

В Башкортостане начали расследование несчастного случая с сеяльщиком. ЧП произошло 6 апреля в Благоварском районе. 39-летний сотрудник компании проводил сельскохозяйственные работы по подкормке озимой пшеницы с использованием минеральных удобрений. В результате он получил тяжелую травму, попав под машину для посева, передает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на пресс-службу Гострудинспекции РБ."По итогам расследования будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего", — заявили представители ведомства.