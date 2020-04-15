Хищение подозреваемый совершил у своей знакомой.

В марте текущего года в дежурную часть МО МВД России по ЗАТО г. Радужный обратилась 31-летняя местная жительница с заявлением о краже денежных средств с её банковской карты.В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что к совершению преступления причастен знакомый потерпевшей, 32-летний местный житель. Мужчина, находясь в гостях у потерпевшей, при помощи мобильного телефона похитил с банковского счета последней денежные средства в сумме 3,5 тысячи рублей.Следственным отделом МО МВД России по ЗАТО г. Радужный в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).