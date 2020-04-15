15.04.2020

2020-04-15 11:35:06

В Гороховецком районе зафиксирован первый случай COVID-19

Сегодня Роспотребнадзор по Владимирской области сообщил о первом случае заражения коронавиручной инфекцией в Гороховецком районе. В списке "чистых" остались Вязниковский, Суздальский, Селивановский, Меленковский районы. Опасная ситуация по коронавирусу складывается в Петушинском районе. Там за последние сутки выявлено 17 новых случаев заболевания, а общее число заболевших на 10 утра 15 апреля составило 33 человека. Указом губернатора на территории муниципального образования с 0:00 16 апреля вводится особый режим по коронавирусу.

Большое количество случаев отмечается в Муромском и Ковровском районах 23 и 27 - соответственно.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 145 случая заболевания