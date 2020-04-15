С сегодняшнего дня в Москве у водителей автомобилей будут требовать цифровые спецпропуска. Их можно оформить на сайте Мос.ру, оформление запустили еще в понедельник.

С сегодняшнего дня в Москве у водителей автомобилей будут требовать цифровые спецпропуска. Их можно оформить на сайте "Мос.ру", оформление запустили еще в понедельник.На въездах в столицу ограничат движение до одной-двух полос, и сотрудники ГИБДД будут останавливать машины для проверки. В Госавтоинспекции пообещали проводить ее максимально быстро, чтобы избежать заторов, но все-таки, планируя время поездки, это лучше учесть.Тормозить транспорт будут и в разных районах города. Нарушителей будут разворачивать в обратном направлении, да еще и выпишут штраф в пять тысяч рублей.Усилится контроль и на подмосковных дорогах; там тоже нужен пропуск. Он действителен для въезда в Москву, если человек, к примеру, там работает. А московские пропуска дают право на передвижение и по области. В областном МВД сказали, что перекрывать подмосковные трассы не будут, сообщает телеканал "Россия 24".Подмосковная полиция переведена на усиленный режим несения службы; увеличено количество патрулей. Уже составлено 600 протоколов на нарушителей режима самоизоляции. Свыше 16 тысяч уведомлений вручили гражданам старше 65 лет.В России за сутки выявлено почти 2800 заболевших коронавирусом. Число случаев по стране за весь период превысило 21 тысячу, поправились около 1700 человек. Это последние данные оперативного штаба.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, у каждого третьего болезнь проходит почти без симптомов. Над вакциной сейчас работают семь научных центров. Как рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, скоро начнутся клинические испытания. И когда препарат можно будет использовать, именно он станет единственным и самым эффективным средством профилактики.