Полицейскими был выявлен автомобиль «Форд Фокус» без государственных номерных знаков, имеющий цветографическую схему автомобилей оперативных служб...

Сотрудниками ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве вынесены постановления об административных правонарушениях в отношении водителя, неоднократно нарушившего Правила дорожного движения.При надзоре за дорожным движением сотрудниками Госавтоиспекции на Онежской улице был выявлен автомобиль «Форд Фокус» без государственных номерных знаков, имеющий цветографическую схему автомобилей оперативных служб. Световые приборы и светопропускаемость стекол машины явно не соответствовали требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.За рулем находился 25-летний местный житель – владелец автомобиля. Наклейки с кузова транспортного средства и тонировочную пленку со стекол водитель удалять на месте совершения правонарушения отказался. Транспортное средство помещено на специальную охраняемую стоянку.По результатам проверки госавтоинспекторами в отношении водителя составлены семь материалов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.26.1, 12.5.3.1, 19.3, 12.2.2, 12.5.6, 12.4.1, 20.25, а также статьей 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».Материалы в отношении водителя направлены в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29