Появились свежие данные о ситуации с пандемией коронавируса в Москве. Стало известно, что в столице умерли 11 человек, зараженных COVID-19. По данным издания , у всех были диагностированы ..

Появились свежие данные о ситуации с пандемией коронавируса в Москве. Стало известно, что в столице умерли 11 человек, зараженных COVID-19.По данным издания , у всех были диагностированы сопутствующие заболевания. Российская столица остается городом с наибольшим количеством зараженных коронавирусом в стране.