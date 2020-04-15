Появились свежие данные о ситуации с пандемией коронавируса в Москве. Стало известно, что в столице умерли 11 человек, зараженных COVID-19.
По данным издания , у всех были диагностированы ..
Появились свежие данные о ситуации с пандемией коронавируса в Москве. Стало известно, что в столице умерли 11 человек, зараженных COVID-19.
По данным издания , у всех были диагностированы сопутствующие заболевания. Российская столица остается городом с наибольшим количеством зараженных коронавирусом в стране.