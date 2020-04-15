Введённый особый режим запрещает проезд на территорию Петушинского района гражданам, не имеющим там регистрации

С 16 апреля на территории Петушинского района вводится особый режим по коронавирусу, запрещающий въезд и выезд на территорию района всем, кроме транзитного транспорта. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал соответствующий указ.Причиной таких действий послужило обострение коронавирусной инфекции в Петушинском районе. Только за последние сутки там было выявлено 17 новых случаев заражения COVID-19, всего – 33.По информации пресс-службы Белого дома, введённый особый режим запрещает проезд на территорию Петушинского района гражданам, не имеющим там регистрации. На всех въездах в муниципалитет будут стоять патрули, проверяющие документы. Ограничения не коснутся лишь тех, кто работает на территории района, им придётся предъявить документы, подтверждающие свою деятельность.