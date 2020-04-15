Следствие начало проверку после обнаружения тел мужчины и ребенка в частном доме в Раменском городском округе.

Следствие начало проверку после обнаружения тел мужчины и ребенка в частном доме в Раменском городском округе.Об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного следственного управления СКР по Московской области.Сообщается, что по предварительным данным, погибшие – 71-летний мужчина и 8-летняя девочка — отравились газом. В пользу этой версии говорит то, что еще одна пострадавшая, 70-летняя женщина была госпитализирована.По некоторым данным, причиной утечки газа могло стать автоматическое включение генератора из-за перепадов в электрической сети.