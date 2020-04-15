В полицию с заявлением обратилась 80-летняя жительница столицы, которая сообщила, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный и представился местным участковым...

«Оперативники ОМВД России по району Замоскворечье задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств у пожилой женщины.В полицию с заявлением обратилась 80-летняя жительница столицы, которая сообщила, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный и представился местным участковым. Мужчина попросил помочь в задержании группы мошенников, для чего якобы необходимо снять с банковского счета крупную сумму. По его словам, об этом узнают преступники, попытаются завладеть деньгами и будут задержаны с поличным.Пенсионерка согласилась, отправилась в банк, где сняла 300 тысяч рублей, после чего вернулась домой. Через некоторое время ей перезвонил тот же абонент и сказал, что теперь необходимо срочно сбросить деньги с балкона, что она и сделала. Подобрав пакет, аферисты скрылись на автомобиле, однако потерпевшая успела запомнить его номер.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Байкальской улице задержали одного из соучастников. Похищенные денежные средства возвращены пожилой москвичке.Следователем ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк