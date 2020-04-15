оссийские производители продуктов питания призвали руководство страны вернуть продуктовые карточки.

Российские производители продуктов питания призвали руководство страны вернуть продуктовые карточки.Соответствующее обращение подписали глава Национальной мясной ассоциации, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров, руководитель Национального союза производителей молока и другие.Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.Несколько лет назад Минпромторг предложил создать систему дополнительного питания для нуждающихся. Предполагалось, что это будет банковская карточка, на которую можно было бы зачислять средства, предназначенные на определенные отечественные продукты, сообщает РИА Новости.Сейчас же озвучено, что получателями помощи должны стать те россияне, кто потерял работу и доход из-за принятых мер по борьбе с коронавирусом. В месяц на такую карточку будет поступать 10 тысяч рублей.Производители пояснили, что данная мера не только поможет нуждающимся россиянам, но и поможет поддержать спрос на продукцию российских предприятий и сохранить рабочие места.