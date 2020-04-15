За прошедшую неделю в ряде российских регионов зафиксировано снижение розничных цен на бензин. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (входит в Минэнерго).

Так, бензин марки Аи-92 подешевел в семи федеральных округах. Топливо Аи-95 за неделю также стало дешевле в семи округах и стабилизировалось в одном.Наибольшее падение цен отмечено в Сибири.В Алтайском крае и республике Алтай цены на бензин Аи-92 и Аи-95 снизились на 40–45 копеек, в Красноярском крае — на 13–25 копеек, Кемеровской области — на 12–20 копеек, в Хакасии Аи-92 стал дешевле на 55 копеек.В Уральском федеральном округе 92-й бензин подешевел на 5 копеек, до 41,84 рубля за литр, в Дальневосточном — на 5 копеек до 47,89 рубля.В результате средние цены по стране на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки — до 43,04 руб./л, Аи-95 — на 3 копейки, до 46,1 руб./л.18 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что в России нет предпосылок для роста цен на бензин.7 апреля СМИ сообщили о планах правительства временно запретить на импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза в страну дешевого бензина.По словам экспертов, европейские НПЗ могут начать поставлять более дешевую продукцию в Россию, так как не в состоянии сбыть ее на рынке ЕС из-за резкого падения спроса на фоне коронавирусаНалоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты.