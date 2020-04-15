После десяти суток безуспешных попыток хотя бы сдержать пламя лесных пожаров в районе Чернобыля на помощь украинским спасателям пришли не власти и не дополнительные силы, а дождь, который потушил основные очаги за одну минувшую ночь. Пока в Киеве делали вид, что держат ситуацию под контролем, те, кто на месте боролся с огнем, били тревогу. Насколько реальна угроза распространения радиации?

После десяти суток безуспешных попыток хотя бы сдержать пламя лесных пожаров в районе Чернобыля на помощь украинским спасателям пришли не власти и не дополнительные силы, а дождь, который потушил основные очаги за одну минувшую ночь. Пока в Киеве делали вид, что держат ситуацию под контролем, те, кто на месте боролся с огнем, били тревогу. Насколько реальна угроза распространения радиации, и куда сейчас дует ветер, разносящий чернобыльский пепел?Вердикт спасателей — спустя одиннадцать дней пожара открытого огня в Чернобыльской зоне отчуждения нет. Активисты из общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения контролируют ситуацию прямо на границе."Судя по всему, на территории Чернобыльской зоны все-таки прошел дождь, потому что слишком большие лужи, что меня очень радует. Это мы пока не связывались с пожарными, которые работают в Чернобыльской зоне и должны оценивать, в какой стадии пожар, надо ли еще что-то тушить. Но мне кажется, вот посмотрите, какие огромные лужи, что тушить уже ничего не надо", — прокомментировал представитель общественного совета Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.Все началось с поджога — 27-летний житель одного из сел Киевской области рассказал, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, после чего огонь ветром понесло дальше. В итоге пожар подошел вплотную к хранилищу радиоактивных отходов. В Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности Украины забеспокоились, что загрязненный воздух от пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения угрожает Киеву. Сегодня украинские власти утверждают, что опасности удалось избежать.Действительно ли нет опасности, мы спросили у российских атомщиков."Вокруг четвертого блока ближайшие 2-3 километра никаких лесов нет, там гореть нечему — это песок, грунт. Ничего там произойти не может", — отметил председатель научно-технического совета "Росатома" Владимир Асмолов.Даже если опасность для самой Украины все еще не миновала, в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" уверены, что соседям Киева ничего не грозит. Об этом нам рассказал cоветник президента института, доктор физико-математических наук Александр Боровой, который более двадцати лет ежемесячно ездил в командировки на ЧАЭС."Опасно ли это для России и Белоруссии? Нет, не опасно. Даже при таком ветре ничего до России и Белоруссии не донесется. Разбавится воздушными массами огромными, уменьшится в тысячи раз концентрация. А вот окрестные села, которые близко к границе, могут пострадать".В российском МЧС уже заявили, что пожары в Чернобыльской зоне не повлияли на радиационный фон в соседней Брянской области."По данным сети постов контроля радиационной обстановки, изменений на территории Российской Федерации не зафиксировано. Мы также взаимодействуем с радиометрической службой Белоруссии. По ее данным, на территории страны также изменения радиационной обстановки не наблюдались", — отметил генеральный директор НПО "Тайфун" Вячеслав Шершаков.На то, чтобы окончательно погасить даже тлеющую траву в районе Чернобыля, у спасателей уйдет еще несколько дней.