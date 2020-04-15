Всего предприятиями будет произведено и отправлено на продажу в различные торговые учреждения более 450 тысяч куличей

Несмотря на все имеющиеся трудности, связанные с пандемией коронавируса, хлебопекарные предприятия группы компаний «DELAVANT» - Владимирский и Вязниковский хлебокомбинаты успешно завершают компанию по выпечке и реализации куличей, одного из главных символов праздника Светлого Христова Воскресения - Пасхи.Пасха – это один из самых любимых и значимых праздников в России. И в этом году, в период тяжелых испытаний, пекари Владимирского и Вязниковского хлебокомбинатов особенно чувствуют свою социальную ответственность, вкладывают в изготавливаемый продукт не только профессиональное мастерство, но и частичку своего сердца.Всего предприятиями будет произведено и отправлено на продажу в различные торговые учреждения более 450 тысяч куличей. Около 75 % реализуется сетевым ритейлом. Остальной объем приходится на традиционную розницу, индивидуальных предпринимателей. Определенное количество куличей будет отпущено на благотворительные цели. И, главная особенность этого года – Царский кулич, по специальной цене, будет включен в социальный пакет для пенсионеров категории 65+.Наши куличи изготовлены практически на любой вкус. Каждый из рецептов отвечает всем современным требованиям хлебопечения. Кулич «Творожный» - это продукт из взбитого творога, масла, яиц, сахара и муки. После охлаждения посыпается нетающей сахарной пудрой. Куличи "Свердловский " и "Царский", нередко сравнивают с тортами. В этих продуктах взбитые маргарин, яйца и сахар. Добавляются арахис, цукаты и мука. Помазка осуществляется помадкой, и сверху куличи посыпаются украшением. Еще один кулич - «Донской», трех видов, каждый из которых пользуется спросом у потребителей.Вся куличная линейка хлебопекарных предприятий компании производится на основе натуральных продуктов. Формовка осуществляется только руками. Каждый кулич взвешивается и аккуратно укладывается в форму. Вручную проводится и намазка, украшение куличей. После чего они упаковываются в индивидуальную упаковку. Все процессы всегда, а в этом году, в связи с известными событиями, в особенности, сопровождаются строжайшим соблюдением всех санитарных мер и требований. Как и в прошлом году, при изготовлении владимирских куличей в ферментации тестовой заготовки используется технология мгновенной шоковой заморозки изделия. Вкусовые качества продукта от этого значительно выигрывают.