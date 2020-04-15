15.04.2020

2020-04-15 09:45:05

Владимирский предприниматель пополнил ряды продуктовых волонтёров

Во Владимире продолжается работа волонтёрского центра партии "Единой России" по оказанию адресной помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса.

Каждый день находит время, чтобы помочь одиноким пенсионерам на самоизоляции. Предприниматель Иван Осипов записался в добровольцы волонтёрского центра "Единой России". Политика - это в первую очередь забота о людях, считает Иван. И несмотря на то, что бизнес переживает сейчас не лучшие времена - это не повод отказываться от помощи другим.

Чаще всего пенсионерам доставляют небольшие пакеты со стандартным продуктовым набором. Чай, масло, сахар, крупы и консервы. Бывают и конкретные заказы, в том числе медикаменты. Заявки в волонтёрский центр поступают регулярно, но все отрабатываются без промедления.

Иван Осипов, волонтёр, предприниматель, участник Предварительного голосования партии "Единая Россия": «В день конкретно я прохожу пять адресов, приходится либо во время рабочего дня, потому что дистанционно, всё равно, мы работаем, либо вечером находить возможность. Естественно, мы соблюдаем все меры безопасности - маски, перчатки, дезинфекция рук и продуктов. Естественно, проводим консультации с жителями, чтобы они соблюдали все меры предосторожности. Вот таким образом я думаю, что мы движемся в правильном направлении».

Начинающие политики - социально активные молодые люди, участники Предварительного голосования партии "Единая Россия". На сегодняшний день заявки подали почти 6 тысяч человек по всей России. Но в условиях пандемии очное голосование пройдёт в онлайн-формате. А все сэкономленные средства теперь идут на поддержку волонтёрских центров.

Зинаида Карманова, пенсионер: «Большое спасибо вам за внимательность, что внимание уделяете для пенсионеров - Не болейте, обращайтесь, будем к вам ещё приезжать и не только к вам. - Хорошо, что не забываете одиноких пенсионеров».

Помочь сейчас людям старшего поколения - наиболее актуальная задача. И дело даже не в продовольствии. Сотни пожилых людей вынуждены подолгу находиться в 4-х стенах. И такие визиты помогают попросту не унывать, говорят волонтёры.

Дмитрий Горкин, Александр Голубев,

«Вести-Владимир».