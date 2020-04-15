Теперь во Владимирской области есть уже 455 койко-мест для пациентов с COVID-19

Во Владимире при 6-й городской больнице 15 апреля Губернатор Владимир Сипягин открыл госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. По данным пресс-службы Белого дома, на переоборудование медучреждения было направлено 28,3 млн рублей.Госпиталь рассчитан на 154 койки, 72 из которых оснащены кислородом, ещё 33 – аппаратами искусственной вентиляции лёгких. По словам Владимира Сипягина, эпидемическая ситуация в регионе осложняется, а вирус молодеет, поэтому глава региона в очередной раз попросил земляков придерживаться режима самоизоляции.Теперь во Владимирской области есть уже 455 койко-мест для пациентов с коронавирусом. В ближайшее время будут перепрофилированы ещё 12 медучреждений.