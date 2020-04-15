Соответствующее постановление подписал Губернатор Владимир Сипягин

С 14 апреля до окончания действия режима повышенной готовности из-за коронавируса во Владимирской области вводится запрет на продажу алкоголя с 19.00 до 10.00 следующего дня. Соответствующее постановление подписал Губернатор Владимир Сипягин, сообщает пресс-служба Белого дома.Таким образом в областной администрации надеются улучшить санитарно-эпидемическую обстановку, а также ограничить большие скопления людей на время действия введённого режима всеобщей самоизоляции.