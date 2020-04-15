Минимальная розничная стоимость изъятых табачных изделий составила более 600 тысяч рублей.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Муромский» в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили факт хранения и реализации немаркированной табачной продукции.Полицейские установили, что 46-летний муромлянин, заведомо зная, что купля-продажа продукции без специальной маркировки на территории Российской Федерации запрещена, осуществлял незаконный оборот немаркированной табачной продукции на территории округа Муром.Из помещения гаража, находящегося в пользовании подозреваемого, и автомашины, оперативники изъяли немаркированной федеральными специальными марками 12 522 пачки табачных изделий различных наименований. Общая минимальная розничная стоимость изъятой немаркированной табачной продукции составила более 600 тысяч рублей.Подозреваемый свою вину признал и пояснил, что приобрел немаркированную продукцию через Интернет-магазин, хранил ее в гараже и реализовывал в розницу, доставляя по адресам заказчиков.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере).