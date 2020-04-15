Всего в регионе уже 145 инфицированных коронавирусом

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области опубликовало данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе по состоянию на 15 апреля. За прошедшие сутки в области подтверждено 45 новых случаев заражения COVID-19.Из них:17 – в Петушках;10 – в Коврове;5 – в Александрове;4 – в Юрьев-Польском;2 – в Гусь-Хрустальном;2 – в Судогде;2 – в Кольчугино;1 – во Владимире;1 – в Гороховце;1 – в Киржаче.Всего в регионе зафиксировано уже 145 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших являются Петушки.33 – в Петушках;27 – в Коврове;23 – в Муроме;13 – в Юрьев-Польском;9 – в Гусь-Хрустальном;9 – в Александрове;8 – во Владимире;8 – в Кольчугино;5 – в Судогде;3 – в Собинке;3 – в Киржаче;2 – в Камешково;1 – в Радужном.Сейчас медиками предпринимаются все необходимые меры для установления круга лиц, с которыми контактировали новые заболевшие COVID-19.Напомним, что вчера было подтверждено, что в регионе . Также официально было зафиксировано, что .