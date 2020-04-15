В городе Дмитров Московской области местные жители обнаружили тело мужчины средних лет. Труп лежал возле тропинки, ведущей к Старовнуковскому кладбищу. По предварительным данным, ..

В городе Дмитров Московской области местные жители обнаружили тело мужчины средних лет. Труп лежал возле тропинки, ведущей к Старовнуковскому кладбищу.По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле не было найдено. В настоящее время правоохранители устанавливают личность мужчины, а также обстоятельства его гибели, сообщает .